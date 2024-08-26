據新華社報導，大陸國務院總理李強25日參觀調研「2024世界機器人博覽會」，強調要深刻把握機器人發展未來趨勢和重大機遇，大力推動機器人科技創新和產業發展，加快培育新質生產力，塑造發展新動能新優勢，不斷增進民生福祉。

2024世界機器人大會今年以「共育新質生產力 共用智慧新未來」為主題在北京舉行。李強來到展館參觀包含ABB、庫卡、新松、宇樹科技、北京術銳、中信重工、國家農業智慧裝備工程技術研究中心等企業和機構的機器人展台，與相關單位負責人交流，詳細詢問產品性能、技術水準特別是應用情況。

李強表示，機器人體現了各種現代技術的綜合集成，融合了人工智慧、新材料、生物仿生等新科技新產業，是衡量科技創新和高端製造水準的重要標誌。我們要面向產業轉型和消費升級需求，瞄準國際前沿進展，推進機器人技術革新，持續強化基礎研究和核心技術攻關，支持創新載體建設，加強相關學科專業人才培養和引進，加快高端整機、關鍵零部件和工藝軟體創新突破，為大陸機器人產業高品質發展提供有力技術支撐。

李強強調，科技的生命力在於應用。機器人產業前景廣闊、市場潛力巨大，正以前所未有的廣度和深度融入人類的生產生活。要充分發揮我國市場規模超大、應用場景豐富等優勢，將發展機器人納入數位化轉型、智慧製造試點示範、大規模設備更新等政策支持。

李強也指出，推動機器人發展，需要加強國際合作。要著力營造開放創新生態，支持外資企業和研發機構來華投資興業，持續深耕大陸市場。要搭建、用好機器人產業交流合作平台，維護產業鏈供應鏈穩定暢通。