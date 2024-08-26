台北市議會成立京華城案調查小組26日開會訪談前台北市副市長彭振聲，國民黨台北市議員游淑慧（見圖）出席會議。（陳俊吉攝）

前台北市長柯文哲涉嫌圖利京華城容積案，前台北市副市長彭振聲26日出席台北市議會「京華城容積違失案」專案調查小組說明，但彭振聲事前已表達因配合偵查不公開，無法接受媒體訪問。召集人游淑慧會前受訪表示，今天主要希望釐清彭振聲在京華城案中的角色、被交付什麼任務，以及當時如何處理都委會委員反對的意見。

彭振聲原訂20日出席台北市議會專案小組，但後稱家中有事不克出席，會議因此改成26日召開，游淑慧表示，彭振聲目前因為配合偵查不公開，所以無法接受媒體訪問，因此會議前後都不對外公開。今天主要釐清當時政策交辦過程，至於司法偵查進度，彭振聲說要謹守偵查不公開原則，「今天來就是來還原真相。」

台北地方檢察署正在調查柯文哲任內涉及京華城容積率的案件。今年5月分他字案進行偵辦，柯文哲等人因此被列為貪污治罪條例的被告，檢方並指揮廉政署北部地區調查組蒐集證據，並陸續約談相關人員。台北地檢署8月12日以被告身分傳喚彭振聲說明，經過3小時的訊問，認為彭振聲涉嫌貪污治罪條例中的圖利罪，罪嫌重大，但尚無需羈押，於是對其發布了出境、出海以及限制住居的禁令。