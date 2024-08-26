明年工資漲，勞保費率也要漲！專家預期工資漲4%，勞保費率則依法漲0.5個百分點至11.5%，再加1%就業保險，總共費率12.5%，預計逾千萬勞工荷包失血，以平均投保薪資3.5萬元計算，雇主平均年增1476元，勞工年增422元，職業工會勞工年增1267元保費。

2009年修正《勞工保險條例》後，勞工保險普通事故保險費（包括就保）從7.5%起算，2011年起每年漲0.5個百分點，漲至10%後就改成2年漲一次，每次漲0.5個百分點，累計至2023年已漲至12%，2024年不變，2025年將漲至12.5%，預計2027年達到13%上限，意即再3年就不會調漲了。

勞保費率由勞、雇、政3方負擔，比例為2:7:1，意即勞工自行負擔2成，雇主負擔7成最重，政府僅負擔1成，而職業工會勞工則是自行負擔6成，政府負擔4成。（本文未完，全文見此）

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