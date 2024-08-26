此次合作的2大外資投資分別為摩根投信及安聯投信。其最新募集的多重資產旗艦基金，無需任何手續費，快速鎖定熱門投資標的，包括美國、AI人工智慧及多重資產，實現收益成長。

LINE Bank的「零手續費」政策，確保投資人的每一分錢都能投入到複利增長中。相比其他通路收取的申購手續費（約3%）和信託管理年費（0.2%），投資人在LINE Bank投資新臺幣100萬元，持有3年後可節省高達3.6萬元的費用，這些節省下來的費用將全部投入到基金中，進一步增強投資回報。此外，LINE Bank提供24小時線上服務，投資人可以隨時隨地開立銀行和信託帳戶，無需前往銀行辦理，這對於喜愛自由、注重成本效益的自主投資人來說，無疑是一大優勢。

安聯投信表示：「看好AI在各領域的應用和發展潛力，建議投資人全面擁抱全球AI產業鏈的投資機會，尋求長期資本利得增長。」摩根投信則指出：「建議投資人把握無時差投資美國股市、債券、REITs及實質資產的機會，透過多重資產策略追求穩健收益。」

為了滿足投資人的需求，LINE Bank立即上架這些市場熱議的新募集基金，並以「零手續費」的方式提供購買選項。投資人可選擇累積或月配息兩種級別，滿足不同理財需求。即日起，投資人只需上網搜尋「LINE Bank理財網」，點選「查看熱門基金」進入「新基金」頁面，或透過LINE錢包頁點選LINE Bank捷徑，或下載LINE Bank應用程式，即可立即開立信託帳戶並申購基金，輕鬆把握這波熱賣新基金的投資機會！