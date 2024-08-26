花旗（台灣）榮獲國際金融權威媒體《亞洲金融》（FinanceAsia）「最佳國際銀行」（Best International Bank），以及「最佳國際投資銀行」（Best International Investment Bank）殊榮，又接連獲頒《歐元雜誌》（Euromoney）「最佳投資銀行」（Best Investment Bank）與《財資》（The Asset）Triple A「台灣最佳次保管銀行」（Best Subcustodian in Taiwan）大獎，獎聲不斷的優異成績，肯定了花旗（台灣）在企業金融領域的卓越表現，和持續深耕台灣市場的承諾。

花旗（台灣）董事長安孚達（Aftab Ahmed）表示：「花旗具有綿密跨國網絡的優勢，在全球90多個市場皆設有據點，並提供遍布180多個市場的金融服務，善用廣泛的全球網絡來滿足客戶的跨國需求，並致力為台灣企業提供跨境解決方案。我們非常榮幸今年獲得諸多國際獎項的肯定，未來也會持續努力成為值得客戶信賴的金融夥伴。」

歐元雜誌在其得獎說明中指出，花旗集團在台灣投資銀行業內的承銷商排名處於領先地位，顯示花旗在台灣建立的穩固長期客戶關係。於2023年，花旗集團在四起台灣企業海外股權籌資案件中為客戶募集了近17 億美元的資金，更證明針對有籌資需求的台灣企業，花旗無疑是最佳首選投資銀行。

花旗集團投資銀行事業群今年截至目前已協助台灣企業客戶完成超過10項重大交易，橫跨併購、股權與債券資本市場，並於台灣市場獲得最高的市占率，成為領先的投資銀行。自 2020 年以來，花旗集團為台灣企業客戶從全球資本市場籌集逾 200 億美元的資金，並為總金額逾100 億美元的併購交易提供了諮詢服務。

在保管業務方面，花旗（台灣）是國內複委託海外資產保管市占率第一的券商，為金融機構及企業提供專業的保管與基金等金融服務。花旗集團今年也榮幸與台灣集中保管結算所共同建置自動化複委託平台，保障投資人資產並促進市場標準化。今年更是連續第七年榮獲《財資》台灣最佳次保管銀行殊榮。