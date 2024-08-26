高雄一家專營警察、公職考試的補習班，發現一名郭姓離職員工疑似帶走補習班長年所建立的學生、教材等資料，自行在外招生攬客，刑事警察局智慧財產偵查大隊接獲報案，在高雄一處住宅查獲電腦、教材等證物，初估侵權市值破億，將依妨害電腦使用罪、營業祕密法及著作權法等罪嫌移送偵辦。

據了解，補習班郭姓前員工擅長軟、硬體架構及營運，自2017年於補習班任職期間就是擔任電腦等硬體設備採購、管理，也有簽訂員工保密協定，直到去年5月中旬離職，期間協助補習班創設招生社群、線上教材彙編等，疑似對法律認知有誤，將任職期間所設立部分項目逕自帶走。

郭姓前員工離職後，將自前東家攜出部分著作重製後，再利用前東家之學生資料，於離職後約1個月就開始採線上課程形式招生，遭補習班發現後，認為已嚴重侵權，於去年11月前往警局報案。

智財大隊獲報後，經連日調查，於今年4月16日逮到郭姓前員工，並在位於高雄的住處搜出警察三等資訊課程教材、員工保密競業禁止契約、筆記型電腦、電腦主機、Synology NAS、外接硬碟、微型主機及iphone手機等證物，經初估侵權市值達新臺幣1億2,400萬餘元，全案依涉嫌違反妨害電腦使用罪、營業祕密法及著作權法等罪嫌，移請臺灣高雄地方檢察署偵辦。

智財大隊提醒，於公司職務期間所研究或開發的營業祕密，原則上係屬公司所有，除契約另有約定，才依其約定。

此外員工若是利用公司各種資源或經驗所開發之其他營業祕密，公司亦得支付合理報酬後，於該事業內可合法使用，而關於營業祕密，員工均有保密義務，不得無故洩漏，公司若有發現不法情形，可檢具相關證據資料向警方報案，或向檢察機關提出告訴。