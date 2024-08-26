台大醫學院總務分處工友張政宏，涉嫌在辦理空氣濾網定期工換業務時，配合讓晟鼎公司把新的空氣濾網取回，再次出售牟利，張從中收取回扣11萬9783元，另晟鼎利用不實發票掩飾行賄，並藉此虛增進項成本逃漏稅，總計從2011年9月起至2012年7月止少繳稅額397萬5730元。台北地檢署今（26）日依貪污等罪起訴張等7人。

檢方調查，從事空氣濾網製造及出售的晟鼎科技公司，為提高業績，存有給予客戶回扣的制度，業務員只要完成銷貨、客戶請款後，就以「成本分析表」的方式，根據業務從客戶回收的新品再出售利益，折算回扣給客戶。

2002年3月起至2014年1月間，在台大醫學院總務分處擔任工友的張政宏，負責台大醫學院基礎醫學大樓空氣箱濾網採購驗收及更換事宜。張明知業者依採購合約送來的空氣濾網，已經屬於台大醫學院所有，卻配合讓晟鼎公司人員在送貨當天或隔幾天，將部分空氣濾網從醫學院取回。

取回的空氣濾網後續即送往晟鼎的南投工廠，確認所取得的空氣濾網品質是否可供再次銷售，晟鼎並就從台大醫學院取回、可供再銷售的空氣濾網以銷貨退回進行會計處理。接著，製作成本分析表，管理人員折算回扣給張，總計交付11萬9783元給予張。

檢方追查，晟鼎公司業務員鄭諭謙在處理國立台灣美術館濾網更換作業時，趁無人注意的機會，偷把新品濾網帶走，再向公司申報回扣，公司以為國美館員工要收回扣，因此支出3萬1047元。

檢方查出，晟鼎公司以教育訓練費名義，掩飾回扣的支出費用，另外利用科昕科技公司的假發票，虛增進項金額，藉此漏報2022年9月到2022年7月的營業稅額397萬6730元。檢察官黃聖調查後，依貪污之違背職務行收賄、逃漏稅等罪嫌，將張政宏、晟鼎負責人陳昕逸、財務長楊勝正等7人起訴。