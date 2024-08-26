新北市遊覽車駕駛職業工會上午動員約50輛車、近百人至交通部抗議，要求取消強制裝設刷卡機，或由交通部全額補助。（陳祐誠攝）

交通部為強化大客車管理，除全面裝設GPS系統外，另要求客運裝設刷卡機並給予補助，遊覽車也要在明年6月30日前裝設，但沒有補助，引發業者不滿。新北市遊覽車駕駛職業工會上午動員約50輛車、近百人至交通部抗議，批評官方是從遊覽車業者身上挖錢，要求給予補助。

新北市遊覽車駕駛職業工會理事長許景翔表示，目前得知刷卡機裝設費在5000至5500元，管理費最可怕，GPS每月已要自付300元，刷卡管理費還未公布，但推測至少300元起。他批評，裝機器要自己花錢、管理費要自己付，如果交通部要這樣做，那就應把遊覽車納入大眾運輸，所有費用交通部承擔，業者絕對沒有異議。

許景翔質疑，強制裝設刷卡機是圖利廠商，GPS系統由一家公司獨攬，但公路局已有系統能掌握GPS狀態，為何要跨接到另外一個廠商？大家從2017年忍耐到現在，突然又說明年6月30日強制推刷卡機，遊覽車業者認為遭受不公平待遇，也合理懷疑交通部官商勾結。

許景翔說明5點訴求，一、不反對GPS，但應該由公司自主管理；二、刷卡機馬上停止，若要裝設，應由交通部全額買單、遊覽車納入大眾運輸；三、遊覽車工時，遵照勞動部變形工時微調；四、交通部的遊覽車評鑑制度不公平；五、落實司機教育訓練。

交通部代理部長陳彥伯回應，遊覽車裝GPS是源自於前幾年遊覽車事故頻傳，經產官學研的共同討論，認為車輛裝置GPS系統之後有利行車安全。另工時管理則可以了解駕駛的開車狀況，交通部認為這制度是有其必要的。

陳彥伯說，國外也有很多很類似的系統，兼具三級評管，也就是駕駛人、公司與監理部門的管理方式，對於共同維護交通安全是至為重要。相關業者提出訴求，因牽涉到實務執行面，會請公路局再跟業者多溝通。