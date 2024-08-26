現代社會節奏快速，許多青壯年因面臨職場與家庭雙重壓力，心理漸漸生病，進而影響身體健康。花蓮門諾醫院配合衛福部政策，將「青壯世代心理健康支持」方案服務對象擴大至15歲到45歲，提供每人3次免費心理諮商服務，幫助青壯年重拾心理平衡。

據衛福部統計，30至45歲國人中，每4人就有1人經歷焦慮或憂鬱等心理困擾。門諾醫院臨床心理師温勇勝表示，許多青壯年在工作與家庭壓力下，時常忽視自己的心理健康，因此可透過5大指標察覺自身心理狀況，及時尋求專業協助，以免心理壓力累積成為更大的問題。

5大指標分別為，睡眠狀況，如連續1周睡不好；食慾改變，如食慾突然增減；體重變化，1個月內未經刻意控制，體重增減超過5公斤；情緒波動，情緒起伏大，難以自控或明顯壓抑；親友關心，身邊有2人以上關心你「最近好嗎？」

温勇勝坦言，近年雖有愈來愈多青壯世代會意識到壓力、困擾和憂愁，但主動在早期透過心理治療或諮商來自助比例仍低，通常都到已出現失眠、胸悶、掉髮或對人際、生活產生明顯負向影響時才尋求協助，這時可能就需要更多心力、時間，才能調整並恢復平穩的身心狀態。

他說，衛福部近期推出「青壯世代心理健康支持」方案，主要提供給目前遇到心理困擾或在猶豫是否尋求心理諮商的民眾，提供15至45歲每人3次免費心理諮商服務，不過之前已使用過15至30歲「年輕族群心理健康支持」方案者，今年仍可再次申請，透過醫院掛號系統預約諮詢服務，或電洽03-8241433了解詳細內容。