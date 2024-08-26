台灣最長動漫音樂祭演出大成功！兩天集結17組日本藝人、演出總時數約12小時的「極上動漫音樂祭」，24日在台北兒童新樂園熱鬧展開，從下午4點開始熱唱近6小時，締造首個以動漫、偶像為主題，在戶外演出藝人組數與時間都創下新高，粉絲們更不畏34度艷陽從頭應援到尾。

24日的演出由女子偶像團體「Jewel☆Garden」揭開音樂祭序幕，打頭陣的6位少女不畏高溫熱情唱跳，其中台籍成員初季，則是今年年初加入團體以後第1次回台表演，對於可以返鄉演出表示相當興奮。每組藝人抵台後除了到會場彩排，其他則是把握時間到處觀光，足跡遍佈台北夜市與景點，這幾天走在台北街頭都有可能看到這些偶像的身影。

像大胃女王萌梓也把握機會吃了餃子、小籠包、麵線、滷肉飯，常常來台參加活動的她中文也是超順口，問現場粉絲說：「還記得我嗎？」也不忘大喊：「一起嗨！」。純情的Afilia成員皐月YUNA曾來台短期留學4年，完美的用中文介紹團體，成員們也讚她中文最棒。

除了偶像女團充滿活力的演出，遠從日本飛來的粉絲獻上最道地的應援舞，連跳近6小時都不見疲態。晚間由富永TOMMY弘明、橋本仁、長谷川大輔聯手打造超人氣經典動漫《JOJO的奇妙冒險》主題曲歌單，3人甚至還同台合唱，熱血的歌聲讓現場粉絲興奮大爆發，而彩音與奧井雅美也準備了驚喜舞台，最後在奧井雅美的歌聲下完美結束這場創紀錄的「極上動漫音樂祭」。