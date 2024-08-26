台中市長盧秀燕近期時常被點名2028年可代表藍營角逐總統大位，而根據一份最新民調顯示，盧的領導力看好度是目前國內主要政治人物次高，甚至在民眾黨支持者中，她也有56.7%的看好度，僅次於民眾黨主席柯文哲（75.7%）。
《美麗島電子報》今（26）日公布民調，其中在問題「以下這幾位政治人物，您比較看好誰的施政經驗和帶領團隊推動國家發展的能力」中，盧秀燕以45.3%排名第二，僅次於以50.5%排名第一的總統賴清德，高於副總統蕭美琴42.7%、高雄市長陳其邁39.2%、台北市長蔣萬安35.0%、立法院長韓國瑜23.0%；柯文哲則僅18.3%。
交叉分析顯示，泛綠民眾目前最看好的是賴清德，達81.1%，其次是蕭美琴（72.2%），泛藍民眾方面，盧秀燕最被看好，看好度78.8%，其次是蔣萬安72.3%；民眾黨支持者最看好的是柯文哲（75.7%）、其次是盧秀燕（56.7%）。
本調查規劃為戴立安，調查範圍為全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍之年滿20歲的民眾。調查時間為2024年8月21日至8月23日，方法是由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）。成功完訪1082人（住宅電話757人、行動電話325人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。
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