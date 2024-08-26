屏東縣集團結婚除了贈送萬元提貨券，縣長周春米（右三）還加碼送日本東京、韓國首爾雙人來回蜜月機票及總價值8萬元的抽獎家電禮。（羅琦文攝）

屏東縣集團婚禮10月20日將在屏東書院園區舉行，活動中除了提供新人婚紗造型服務，還贈送新人萬元提貨券，屏東縣長周春米特別加碼贈送抽獎好禮，將在活動當日抽出日本東京、韓國首爾雙人來回蜜月機票及總價值8萬元的抽獎家電禮，今天下午3時開始開放線上報名，僅受理30對新人報名。

屏東縣政府表示，每年舉辦的集團婚禮都深受民眾期待及喜愛，活動中除了提供新人婚紗造型服務，還贈送新人萬元提貨券，讓新人可以自行選購喜愛的新婚賀禮，婚禮地點屏東書院綠意盎然、書香氣息濃厚，讓新人們在古色古香的屏東書院互定終身、結為連理，幸福嫁到屏東。

周春米縣長今日在記者會中宣布，加碼贈送抽獎好禮，將在活動當日抽出「日本東京、韓國首爾」雙人來回蜜月機票及總價值8萬元的抽獎家電禮，為新人送上滿滿的新婚祝福，歡迎符合條件的新人們踴躍報名，一起攜手見證甜蜜的時刻。

屏東縣政府指出，每年集團結婚都受到民眾青睞，往往只要報名即刻秒殺，今年限量名額30對新人，只要有一方新人設籍於屏東縣，並需在今年06月01日至集團婚禮當日（含10月20日）完成結婚登記者，即可報名本次活動，並可獲得萬元提貨券及抽獎資格。

縣府表示，活動從8月26日下午3時採線上報名，有意願參與活動的準新人請於線上填寫表單，活動報名熱絡，想參加的新人手腳要快，額滿為止。活動詳情可上民政處官網查詢，或洽詢屏東縣政府民政處08-7320415分機3134。