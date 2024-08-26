中天綜合台《小明星大跟班》27日晚間10點播出「就是這樣你才會欠錢！擺脫負債照著做就對了」主題。汪建民日前坦承自己罹患肺腺癌第4期，癌細胞從右肺擴散到頸椎、腦內，已接受長達7個月的化療。在節目上分享因不善理財導致負債千萬的故事：「《台灣靈異事件》收視率非常好，我不擔心沒戲拍，所有酬勞都拿來犒賞自己，因此也錯過定下心來規劃的機會，例如投資房產。」媽媽罹癌，龐大的醫療費用導致他的債務越滾越大：「我做了一個最糟糕的事，就是去找地下錢莊借錢，因為我不想讓朋友知道，直到前段時間，我才跟歐弟（歐漢聲）調錢。」

主持人吳宗憲聽完覺得很困惑，因為他有耳聞汪建民的債務和賭博有關，汪建民則解釋：「絕對沒有，我沒有錢，人家怎麼可能讓我簽。」而他目前也積極投入電商、直播賣貨，希望能早日還清債務。

汪建民欠下高利貸，跟歐弟借錢。（中天綜合台提供）

吳宗憲是《小明星大跟班》主持人。（中天綜合台提供）

侯昌明被信任的朋友騙光積蓄：「我31歲的第一桶金就有1000萬，我去震災時認識了一個年輕人，我覺得大家這麼有愛心不會有詐，結果我上當了。」他分享對方的詐騙手法：「他知道我想要多賺一點，就說有客人想買車，現金周轉不來，還缺500萬，他帶我去見這個人，也給我看了所有文件，我想說好像真有其事，錢就投進去了。」對方還同時利誘他當保人：「他要用車跟銀行借250萬周轉，他帶了銀行業務來找我，請我當保人，我說車子過戶到我名下，我就當，那他也答應了，我請銀行做證人，銀行的人也說沒問題，但我簽完約之後，人找不到，車子也沒辦法過戶。」好在善於理財的他，運用跟親戚借的200萬又重新東山再起。

侯昌明被騙錢又被騙當保人。（中天綜合台提供）

薛志正則因股東捲款潛逃而負債累累：「食品公司帳面上賺錢，結果年終結帳分不到錢，因為股東捲款，等到查出來，人早已經人去樓空，業績最好的時候開到250家連鎖店，但他虧空就虧了快1百家的加盟金還有建材費。」歐漢聲則提醒即便是投資也要親力親為，尤其投資不熟悉的產業領域風險很大：「藝人做生意最常犯的3個東西就是不看帳、乾股代言、相信朋友。」薛志正聽完相當認同，更坦言非常後悔投資這門生意：「事後檢討一下，我覺得是自己活該，好好地當代言人拿獎金分紅就好，為什麼要去參與，而且這個真的很冤，如果今天是我吃喝玩樂花掉的我認，但這是別人花我們賺的錢。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周一至周五晚間10點《小明星大跟班》。