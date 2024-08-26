藝人蕭薔有著凍齡美貌及傲人身材，多年來頂著「台灣第一美女」稱號。近年她淡出演藝圈後，鮮少在螢光幕前曝光，不過仍會在社群分享私下日常。日前PO出和師父誦經時互動的照片，保養得宜的她，完全看不出來已經56歲。

蕭薔日前曬出和師父誦經互動的照片，只見兩人各自露出燦笑，氣氛相當融洽。不過蕭薔臉上沾了一坨鮮奶油，讓眾人好奇發生何事？她低調表示：「這個阿妹呀是誰那麼乖，本想著母難日來誦經給媽媽聽，不料可愛的釋本藏師父，還給了阿乖妹慶生驚喜，實在太暖心了。」這才知道蕭薔剛低調過完56歲生日，她還不忘感性表示：「都是託菩薩跟媽媽的福，願大家孝親月平安健康，感恩師父，我有乖乖的」。

蕭薔即便已經56歲，外貌看起來依舊少女感十足。（圖／蕭薔臉書）

從照片中，清楚看到蕭薔保養得相當好，不僅擁有吹彈可破的嫩白肌膚，體重數十年皆維持在「45」公斤上下的零贅肉身材，讓眾人稱羨不已；即便卸下明星光環，仍是眾人眼中最矚目的焦點。網友見狀後紛紛留言：「孝順的凍齡美女，生日快樂」、「即便是穿著樸素，妳依然是美美的」、「永遠的偶像、第一美女」、「真的是人美心也美」。

蕭薔即便淡出演藝圈，做愛心仍是不落人後。（圖／stephanieh813 Instagram）

蕭薔雖然淡出五光十色的演藝圈，做愛心卻是不落人後，今年4月花蓮發生芮氏規模7.2強震，她以珍世美學慈善基金會董事長名義，宣布捐款100萬，希望能幫受災戶重建家園，也是演藝圈第一位捐出善款的藝人。

蕭薔當年因明艷五官加上一雙修長美腿，被譽為台灣第一美人。（圖／中時資料照）