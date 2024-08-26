第19屆全球城市小姐暨全球城市美業形象大使選拔25日晚間舉行總決賽，「最美雙胞胎」依依（蔡依伶）、佩佩（蔡佩伶）合體擔任頒獎嘉賓。依依去年12月證實與前夫史丹利離婚，10年婚姻劃下句點。先前傳出離婚協議上載明，依依可繼續住前夫家，不過對方3月就下達驅逐令，她說今年3月就已搬回汐止娘家住，自己的房子9月會開始裝潢，屆時就會從父母家搬走，「到時候就會真的有單身的感覺了！」

佩佩說，有次看到依依在家吃著媽媽準備的水果，好像回到小時候的生活，沒想到人生可以這樣重來一次。依依也說，因為老公小孩都不在身邊，「真的有種人生好像回到10年前的感覺」，感嘆老天爺的安排捉摸不定，但常常都會有驚喜在」。

被問是否已有新對象，依依直言「還沒有」，透露自己其實有點宅，大多長時間在家或去工作、運動，不常在外面走跳，很難認識新對象，「我也不急，就是隨緣，以後找伴要慢慢挑一個適合自己的人」。

姊妹倆與全球城市小姐選拔關係緊密，過去經常受邀擔任評審或頒獎嘉賓，佩佩笑說自己是開婚紗店的，如果有機會可以秀禮服，就要抓緊機會「多多出現」。佩佩說有看到一個佳麗因為裙襬太長，不小心差點被裙子絆倒，但反應很鎮靜、沒有慌張，現在的人好像都沒在怕。

佩佩回憶，有次為了拍一支從樓梯上慢慢走下來的短影音影片，也是不慎發生勾到禮服的意外，快要跌倒之際，想說抓依依一把，「沒想到依依還推我一把，還一直笑。」依依笑說：「她本來快要跌倒，我推她一把幫助她跌倒。」被記者虧：「你們真的是姊妹嗎？」

在泰國投資擁有不少房地產的佩佩，近期被視為演藝圈的泰國房地產達人。她說自己原只是上節目聊各國置產主題，分享陪朋友看泰國房地產經驗，沒想到結論變成「大家跟著佩佩去泰國買房子」，莫名成了泰國房產大亨。不過她確實有代言，並提醒一定要慎選仲介，例如泰國不好開戶，必須要請仲介妥善搞定，否則相關金流將會無法處理。