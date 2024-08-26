新北市府積極推動銀河灣計畫，該計畫位於蘆洲南北側，現階段區域內規劃打造全台第一座複合型的智能批發市場，並規劃產業專區、醫療用地、 觀光休閒區塊等，並且五泰輕軌路線由此貫穿銀河灣計畫、五股洲子洋、泰山十八甲、塭仔圳等區域，將三蘆地區串連起新五泰生活圈，此外重陽重劃區僅隔一座橋進北市，房價則比台北市親民，在眾多利多條件及建設議題下，預計將帶動重陽重劃區周邊房市發展。

位於集賢路第一排的「鼎藏豐碩」預售案，受到市場極大矚目，主要受惠於建案鄰近北士科，緊鄰環狀線北環段Y22捷運站與五泰輕軌F01站起點，未來雙捷運交會處，基地前迎24小時家樂福旗艦店、後擁銀河灣開發計畫，「鼎藏豐碩」可以說是佔盡地利優勢！

此外跟著捷運走，是房價保值的不變定律，「鼎藏豐碩」基地鄰近環狀線「Y22五華街站」計畫位置，未來與五泰輕軌相會、基地將處於雙捷交匯核心。加上進入重陽橋即達北市，就業、就學都很方便，週邊生活機能也十分卓越，對街就是家樂福大型商場，周邊包含有集賢商圈、五華商圈等食衣住行商家齊全，周邊學區俱全，包含碧華國小、碧華國中、五華國小及新北高中等，就學很便利。加上現有銀河灣都市計畫，將公園、學校預定地設於「鼎藏豐碩」步行可抵達的位置，未來勢必與之共伴共榮，區域發展潛力無窮。