搭配中低價股宏致(3605)、遠見(3040)、華擎(3515)、老爺知(5704)、群創(3481)、鈦昇(8027)、吉茂(1587)、台灣精銳(4583)、正達(3149)、紅木-KY(8426)盤中股價亮燈漲停，帶領台股指數大漲近300點，攻抵22449.45點，不過，上星期五台股抗跌，搶反彈的買盤今天趁利多出貨，股王信驊(5274)漲多拉回，盤中股價大跌逾7%，失守5000元關卡，設備股王弘塑(3131)盤中開高走低，失守2000元關卡，台達電(2308)也失守400元關卡，讓衝高後的指數回頭向下，截至11點40分為止，加權股價指數約22288.5點，上漲130.45點，成交量為2455.4億元；OTC指數為271.42點，下跌0.26點，成交量為813.14億元。

今天盤中上市各類股中，以玻璃類股表現最佳，上漲幅約2.49%，其次是電子通路類股及金融類股，分別上漲2.33%及1.84%；表現較差者為網通類股、機電類股及電子零組件類股，其中網通類股下跌0.39%，機電類股下跌0.29%，電子零組件類股下跌0.24%；上櫃部分，表現最佳為電子通路類股、上漲2.32%，表現最差為半導體類股、下跌0.81%。

就技術面來看，上週全球股市高檔震盪，急漲的台股也跟著量縮拉回整理，上週五加權股價指數以22158.05點作收，累計一週下跌191.28點，跌幅為0.86%，週K收黑，終止連2紅，日均量因市場追價意願不足，萎縮至3210.6億元，以中小型股為主的櫃買市場則相對強勢持續攀高，上週五OTC收盤指數為271.68點，累計一週上漲5.44點，漲幅為2.04%，週K收紅，也是連2紅，日均量為1190.6億元。

今天台股在上星期五美股大漲帶動下，指數跳空開高，盤中一度攻抵22449.45點，不過隨後賣壓出籠，指數緩步拉回。近期台股指數近日KD指標偏弱，且量能持續不繼多方心態轉趨保守，雖然櫃買指數沿5日線向上，表現強於上市，但在整體量能不出下，指數短期難有好表現。

分析師表示，近期隨著美國聯準會主席鮑爾於全球央行年會的偏鴿發言，市場強烈期待9月降息，帶動全球股市強勁反彈，本週輝達要公布財報，市場給予高標準，由於股價已經在此前修正過，預期還是能符合大多數期望，即使如此，美國總統大選正進入高峰，9月10日舉辦候選人辯論，上次辯論讓民主黨換將，可見非常關鍵，而且政策討論逐漸深入，應該會有許多衝擊，建議不要躁進。

操作上仍建議投資人採取分批進場的方式，以類股及個股表現為主，並汰弱留強。選股方向建議以AI概念股、先進半導體及封裝、設備、伺服器、運動概念股、航空、壽險及汽車零組件等族群。