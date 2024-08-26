桃園龜山國小代表台灣出征美國賓州威廉波特LLB世界少棒賽，冠軍戰打到延長8局出現再見失誤，以1：2不敵美國，拿下亞軍，台灣小將淚灑球場。桃園市長張善政指出，雖然以1比2飲恨，但已創下15年來的最佳成績，奮戰精神更創造無限的感動和驕傲，讓世界看見桃園和台灣，是當之無愧的台灣之光。

桃園龜山國小代表出征世界少棒賽，5連勝拿到睽違15年的國際組冠軍賽門票，可惜今凌晨冠軍戰6局下只差一個出局數就能奪冠，最後卻被逆轉，苦戰到延長賽第8局被突襲短打，又發生投手暴傳一壘失誤失分，以1：2敗給美國東南區代表佛羅里達州隊，無緣拿下自1996年高雄復興國小之後，27年來的首個世界冠軍，台灣小將飲恨，當場淚灑球場。

張善政今仍在臉書道賀，讚龜山國小棒球隊拿下威廉波特少棒 亞軍，他提到龜山國小此次代表亞太區參加 LLB世界少棒聯盟大賽，每一場都是硬仗，每一場都不好打，尤其冠軍賽迎戰美國佛州代表隊，膠著的戰況更令人屏息。雖然最終以1比2飲恨拿下亞軍，但已創下15年來的最佳成績。

張善政說，龜山小將帶來的榮耀，不只是比賽名次，更多的是過程中的奮戰精神，即便最終結果帶有一絲遺憾，仍創造了無限的感動和驕傲。他也為小球員們淚灑球場感到心疼，向球員們喊話，讚他們精彩的表現早已讓世界看見桃園、看見台灣。在大家的心目中，龜山少棒就是當之無愧的台灣之光。