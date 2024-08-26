暑假進入尾聲，一名網友昨天在新北市立圖書館總館看書，目睹有一群民眾在吵架，原來是有小孩在圖書館鬼吼鬼叫，一旁的路人受不了要求家長管教，家長卻嗆「你不能體諒一下小孩嗎？」激怒對方，演變成雙方互罵，連圖書館工作人員、保全都跑出來勸架，貼文PO出讓網友們看傻，直呼「恐龍家長」。

原PO在PTT發文，昨天下午去新北總圖看書，聽到有一群人吵架超大聲，驚動館員跟保全，原來起因是有位小孩不停鬼吼鬼叫，一名民眾叫小孩的家長管一下，沒想到小孩的家長突然暴怒，說他們已經要走了，還大罵「你不能體諒一下小孩嗎？」結果把對方惹火，變成雙方互罵。

館員來勸架還被小孩家長嗆。（翻攝自PTT）

原PO表示，後來館員趕來勸架，小孩的媽媽又罵館員「你那是什麼態度」，雙方一度僵持不下，快要打起來，連保全都出現，還以為會出現大場面，所幸最後雙方沒有發生肢體衝突，都離開現場。

貼文曝光後，大批網友罵翻：「不會養硬要生」、「現在好多放養要人體諒的家長」、「恐龍家長，可以看到小孩未來的樣子了」、「打輸去醫院打贏進法院」、「情勒大師」、「管不好孩子就帶到戶外其他地方，不要帶去圖書館吵人」、「現在一堆父母真的沒在管小孩，放任小孩在圖書館大吵大鬧」、「我也在這裡看書，一樣被嚇到」。