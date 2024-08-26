台新育樂26日宣布中鋒塞瑟夫(Ihor Zaytsev)加盟臺北台新戰神，211公分的塞瑟夫自2018年來台，先後效力SBL台灣啤酒、PLG富邦勇士，具備優異的長人身手成為禁區支柱，曾獲選SBL最佳洋將、PLG年度洋將並入選年度第一隊，為一名不可多得的歐陸戰將。

此外，塞瑟夫職業生涯也拿下多次總冠軍，台新育樂總經理林祐廷期許他能傳承過往經驗，發揮自身優勢守護禁區，率領團隊衝擊總冠軍。

烏克蘭籍的塞瑟夫，上賽季於PLG出賽35場，繳出場均14.3分、7.3籃板、2.4助攻，三分球命中率36.75%，自2020年加盟PLG富邦勇士共四賽季，貢獻場均16.2分、9.5籃板、2.2助攻，三分球命中率38.15%，一路維持穩定表現，加上本身的無私球風，與沉穩的個性能幫助團隊有更好的發揮。

臺北戰神代理總教練許皓程認為，塞瑟夫於內線能運用身高優勢及過往經驗鞏固禁區，進攻端擅長轉換快攻且擁有外圍投射能力，有裡有外的身手加上不畏懼的拚勁與穩定成熟的心態，期許他能成為球隊奮戰的定心丸。

許皓程也提到，塞瑟夫曾於PLG幫助球隊完成三連霸，「期盼他能分享冠軍經驗，帶領團隊年輕球員成長，幫助戰神建立冠軍隊所需的文化，用認真的拚戰精神衝擊總冠軍。」

新賽季將繼續披上幸運數字「32」戰袍的塞瑟夫，相當期待能與過去隊友黃聰翰、張耕淯再續前緣，「有熟識的隊友能幫助我更快速地融入團隊。」談及新賽季目標，塞瑟夫認為每一場比賽都是朝季後賽邁進，直到拿下最後的總冠軍。

「賽季中我們應該設下每個階段的目標，努力達成並打出精采的比賽，如此一來冠軍就在不遠處。」塞瑟夫也向戰友們喊話「這是我在台灣的第七個賽季，相信一定會是個相當美好的時光，請大家繼續為戰神加油。」