百萬YouTuber蔡阿嘎在今年6月，不但大動作宣布開除資深員工蘿拉、發表「不自殺聲明」，揭發對方多年來用自己的名義簽AB合約，從中不法獲利破三千萬，還跟廠商索取大量公關品。如今蔡阿嘎和二伯也在Podcast節目《百靈果News》，還原當時發現不對勁的過程。

蔡阿嘎在節目中談到，其實早在去年就發現不對勁，雖然具體原因無法細談，但是他表示，因為想默默調查有多少廠商被動手腳，所以一開始並沒有說破，還跟對方演戲。之後花了幾個月查清楚，發現事態嚴重，光是蘿拉以他名義索求的公關品，就價值高達上百萬，有些還寄送到海外。

蔡阿嘎坦言其實早在去年就有發現不對勁。（圖／翻攝自百靈果YT）

此外，蔡阿嘎還透露，蘿拉除私下用AB合約、擅自授權圖樣談聯名之外，就連團購也會動手腳。二伯對此則補充說：「有時候報表不一樣，跟她最終差很多錢，她就說退換貨。我跟她說太怪了，但我們對不到廠商」。

然而，在蘿拉發現自己無法在合約上做手腳後，就開始在工作上擺爛，當時有長達1個月都沒有案子進來，蘿拉也不常進辦公室，交辦事項也用得亂七八糟，讓蔡阿嘎相當無奈「同仁都在幫她擦屁股，已經生氣很多次都沒改善」。

影片嵌入自百靈果YT

至於事後發表「不自殺聲明」的原因，蔡阿嘎則坦言，因為2020年曾經被黑衣男子持鐵鎚痛打，心裡有陰影，加上蘿拉人脈廣「我們明她在暗，甚至是我們的行程她都知道，但是去年就覺得怪怪的，新家就沒有讓她來過」。如今團隊經營方面，也把業務量分散到6、7位員工手上，避免再有同樣的事情發生。