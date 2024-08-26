雞蛋是許多健身族群快速補充蛋白質的好幫手，卻不是人人都能吃。減重醫師楊智雯分享有位33歲女子，每天3餐都以自煮少油少鹽的健康雞蛋餐為主，半年卻胖了7公斤，直到進行食物過敏檢測才發現，原來她是對每日必吃的蛋過敏，身體長期處在發炎狀態，引發胰島素阻抗，造成脂肪堆積。

楊智雯表示，上述女子是藥師助理，對健康知識有一定了解，堅持健康飲食半年多期間，都以自煮少油少鹽的蛋料理為主，像是水煮蛋、茶葉蛋、蒸蛋，再搭配燙青菜，卻感覺越來越疲憊，常全身痠痛，又無法具體描述不適部位。

楊智雯表示，女子來找她前，曾做了甲狀腺、肝腎功能及貧血等檢查，全部顯示正常，體重卻持續增加，讓她感到焦慮，後來找她求診，透過慢性食物敏感IgG4檢查才知道，自己竟然是對雞蛋過敏。

楊智雯表示，多數人對過敏的理解，還是以IgE引起的急性過敏反應有關，例如吃蝦子導致眼皮腫、喝堅果飲導致呼吸急促或是吃水蜜桃引發蕁麻疹等。這類急性過敏只需避開過敏原即可改善。然而，由IgG4媒介引發的過敏反應，由於症狀發作緩慢且不夠明確，很容易就被忽略。

楊智雯表示，以上述女子為例，因為不知道對雞蛋過敏，有時一天能吃上4、5顆蛋，長期攝取過量過敏食物，引發疲勞、關節疼痛、腸道敏感等慢性過敏症狀，並因身體處在發炎狀態導致腦部下視丘食慾調節中樞失調，引發胰島素阻抗，造成脂肪堆積。

楊智雯提醒，民眾若已注意飲食並規律運動，但體重仍持續增加，且出現失眠、濕疹、身體痠痛、疲勞等症狀，建議就醫透過腸道檢測或是食物過敏檢測，進一步了解個人體質，找出問題所在，才有助於減重成功。