大陸商務部等4部門辦公廳近日印發《關於進一步做好家電以舊換新工作的通知》，明確補貼品種和補貼標準冰箱、洗衣機、電視、冷氣、電腦等「8＋N」類家電品種，針對個人消費者購買2級及以上能效、水效標準的上述產品給予以舊換新補貼，每件最高補貼2000元（人民幣，下同）。

中國家用電器協會副理事長徐東生表示，全大陸大範圍以舊換新政策的實施，將促使家電行業發展以創新提質為核心動力，撬動兆元級別的換代需求市場，形成更健康、更廣闊、更高品質的產業發展態勢。

該《通知》要求，各地要統籌使用中央與地方資金，對個人消費者購買2級及以上能效或水效標準的冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機8類家電產品給予以舊換新補貼。

具體補貼標準為產品最終銷售價格的15％，對購買1級及以上能效或水效的產品，額外再給予產品最終銷售價格5％的補貼。每位消費者每類產品可補貼1件，每件補貼不超過2000元。

同時《通知》提出，鼓勵地方結合當地居民消費習慣、消費市場實際情況、產業特點等，對其他家電品種予以補貼並明確相關補貼標準。鼓勵有條件的地區因地制宜將酒店電視終端納入消費品以舊換新補貼範圍。

在補貼方式和審核流程方面，《通知》提出，鼓勵地方採用支付立減、發放個人實名代金券等方式，儘快讓真金白銀的優惠直達消費者，各地應簡化補貼審核流程，在防控風險前提下提高審批效率，減輕參與企業墊資壓力。