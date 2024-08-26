民眾黨黨主席、前台北市長柯文哲早在5月以個人名義在立法院附近以4300萬購入附近商辦，柯文哲後續也證實是用選舉補助款的3分之2，拿來設置個人辦公室長期使用，但遭民進黨台北市議員簡舒培質疑，用選舉補助款購買辦公大樓，卻不敢公之於眾跟小草報告，是不是想要藏起來，這讓小草情何以堪。

簡舒培表示，柯文哲在購買辦公大樓時，選擇以個人名義而非政黨名義，這使得該大樓成為他個人的財產，而非民眾黨的資產。她強調，雖然選舉補助款由候選人自由支配，但這筆錢來自全體黨員和支持者的共同努力，應該用在符合大家期望的地方。

簡舒培提到，柯文哲在選前2天還向支持者訴苦，呼籲每人捐款200元，根據統計，當時募集到約4000萬元，這個數字與購買辦公大樓的金額相當。柯文哲在選前募款，選後卻悄悄購買台北市的辦公大樓，並將其登記在自己名下，卻不讓民眾黨知情。小草們為捐款省下便當和飲料錢，但最終卻發現柯文哲暗地裡買下辦公大樓，還讓妻子去看豪宅，這讓小草們感到心寒。