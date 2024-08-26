健保是強制性社會保險，每人每月都需要繳交保費，依現行規定，退休族須以眷屬身分依附子女納保，但部分長者不想造成孩子負擔，希望獨立投保，卻不得其道而行，認為相關規定不合時宜。健保署今天表示，因涉及《健保法》修法，層面較廣，須審慎研議。

根據《健保法》規定，3種身分可以眷屬身分加保，包括：無職業之配偶、無職業之直系血親尊親屬（父母、祖父母及外祖父母等），以及二親等內直系血親卑親屬未成年且無職業，或成年無謀生能力，或仍在學就讀且無職業者（子女、孫子女及外孫子女）。

因此，民眾從職場退休後，應先以眷屬身分依附子女投保；如無子女可依附，則可依附其他直系血親卑親屬投保；如皆無人可依附時，即可在戶籍所在地鄉（鎮、市、區）公所以地區人口身分接續投保。

但有部分長者不希望依附子女或後輩，希望當個「自主老人」，依照現行規定，是不可行的。健保署承保組長張温温說明，依照現行規定，退休長者都需要在子女加保，但有兩個例外情況，一是在102年修法前的退休公務員，當時可選擇在第六類投保，另一是受到家暴等特殊原因，可依個案認定，採獨立投保。

張温温進一步說明，健保署各區業務組皆有例行查核作業，當發現退休長者因為特殊情況，而無法依附在子女加保時，會由區公所依個案判斷，並請民眾填寫聲明書，改在戶籍所在地鄉（鎮、市、區）公所投保。

張温温表示，健保投保對象分為6類15目，相當複雜，每個人都有適法身分，有關年長者退休後想獨立投保，不依附子女參加全民健康保險，需考慮的層面較廣，且涉及《健保法》修法，需要審慎研議。