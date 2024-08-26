中信金(2891)上周宣布出價，公開收購新光金價格達到14.55元，較上周五新光金收盤價溢價16.9％收購，並遠高於新光金(2888)與台新金(2887)的換股價格，新光金今天股價漲幅達到7％，創下2011年3月新高，不到12點，已經突破上周五126萬張的成交量，連續四天爆出史上新天量。

中信金明天前將向金管會正式遞件，以1股新光金股換中信金0.3132股，加上每股4.09元現金，以取得新光金10~51％的股權，總計現金360億元加換股共1314億元，啟動非合意公開收購。

中信金1314（一生一世）億元的愛意聘金，遠高於台新金的折價換股，新光金今天開盤大漲噴出後，在13元附近震盪，成交量在10點30分後突破百萬張，不到12點已經刷新上周五126萬張成交量，盤中更是刷出一整排499張的成交張數，累計超過上百筆，整個新光金成交金額累計突破170億元。