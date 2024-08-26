行政院長卓榮泰今接見日本台灣交流協會會長大橋光夫，卓榮泰在致詞時提及，自己與前駐日代表謝長廷、新任駐日代表李逸洋關係密切，對他而言，一位是老師、一位是同學，盼兩人在不同階段的努力下，近一步為台日雙方關係做更多努力，也再度重申盼台灣能在加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），獲得日本更多幫助。

卓榮泰指出，大橋光夫對台日關係做出許多貢獻，台日關係幾乎可說是突飛猛進，就如同大橋光夫曾說，台日關係若能拓展到全世界，那麼全世界將不再有戰爭，相鄰的兩國從政府到人民能彼此互相關懷，這就是世界和平最高境界。

卓榮泰強調，台灣肩負著台海以及印太地區的和平與穩定，盼能實質的參與更多國際事務，希望與日本充分合作，將來在國際組織得到更多的幫助，尤其是CPTPP，若台日能夠再往前進一步，一定能夠為區域的經濟和繁榮做出貢獻。

卓榮泰也提及，他與謝長廷、李逸洋有非常密切的關係，謝長廷是1986年他踏入政壇第一位老師，李逸洋是1989年與他同期進到台北市議會的同班同學，一位是老師、一位是同學，希望在他們兩位不同階段努力之下，能進一步為台日關係做更多努力。

大橋光夫說，日本非常關注台灣政壇最近的國會職權修法、執政與在野的衝突、青鳥行動等，而賴清德總統成立3大委員會中，國家氣候變遷委員會已開過首次會議，對台灣電力問題對策很重要，因此想請教這方面政策。

對於台日關係，他認為，台日關係可以成為世界的典範，如果世界向台日學習，世界就沒戰爭。