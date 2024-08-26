穎崴受惠AI及HPC需求強勁，2024年上半年合併營收23.28億元、年增15.01％，營業利益4.85億元、年增38.79％，齊創同期新高。配合業外顯著轉盈助攻，使稅後淨利4.23億元、年增達51.81％，每股盈餘12.33元，亦創同期新高。

雖然受凱米颱風襲台影響數個生產及出貨日，穎崴7月自結合併營收5.93億元，仍月增38.16％、年增達近1.25倍，創近20月高點、改寫同期新高及歷史第三高。累計前7月合併營收29.22億元、年增27.66％，續創同期新高。

展望後市，大型語言模型（LLM）和AI相關技術成熟足以支持邊緣AI應用，研調機構Counterpoint Research及產業界認定2024年為AI手機元年，加上各大手機品牌擁抱AI應用，料將引起手機生態圈在AI功能競爭更為白熱化。

穎崴預期上述產業發展趨勢，將帶動高階及高頻高速測試介面新一波拉貨潮，而公司針對AI、HPC及手機客戶的各最新產品線皆已量產，預期可望強勁推升第三季成長動能，使下半年營運表現優於上半年，全年營運力拚改寫新高。