另外，金管會已核備證交所提報的「境外外國機構投資人指定二家以上保管機構作業要點」，主要內容包括外資登記、股務作業及主、次保管機構分別計算辦理有關投資固定收益商品限額、匯出借券賣出價款等限額作業。

金管會表示，後續將由證交所與集保結算所、股務代理機構、保管機構、證券商等市場參與者進行系統開發與建置作業，預計於2025年首季起實施。預期開放後將有助提高外資對台灣資本市場投資效率、降低外資管理資產成本，進而提升其投資台股意願。