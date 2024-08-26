俄羅斯外交部表示，已向法國政府發出照會，要求會見杜洛夫，但杜洛夫同時間也具有法國公民身分。

Telegram聲明駁斥違法指控，「Telegram執行長杜洛夫坦蕩蕩，他經常去歐洲旅行，指控平台或其所有者應為平台被濫用負責，是荒謬的事。」

Telegram表示，該公司遵守包括數位服務法的歐盟法律，審核規範符合行業標準，並且正不斷改進。

Telegram總部位於杜拜，旗下用戶近10億，尤其在烏俄戰爭期間，兩國官員透過其大量散布訊息，部分分析人士稱此應用程式為「虛擬戰場」。

俄羅斯議會副議長Vladislav Davankov,呼籲釋放杜洛夫，他向獨立俄媒Meduza報導表示，這次逮捕可能是為了獲取Telegram掌握的訊息，「這是不能被允許的。」

不過，俄羅斯官方早在2018年開始封鎖Telegram，因為該公司拒絕國安單位存取其用戶的加密訊息，當時的禁令引發莫斯科當地大規模抗議和NGO批評。

杜洛夫四月談到2014年離開俄羅斯，並為他的公司尋找落腳之處時，他強調：「我寧願自由，也不願聽從任何人的命令。」

俄國前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）表示，杜洛夫做出錯誤的判斷，自以為永遠不必與國外安全部門合作，並選擇逃離俄羅斯。

梅德維傑夫經常使用Telegram批評和羞辱西方政權，他表示杜羅夫想成為「傑出的世界偉人，在沒有祖國的情況下，也能過上精彩的生活。」

梅德維傑夫說：「他失算了，對於我們現在所有共同的敵人來說，他仍舊是俄羅斯人，因此無法預料且具危險性。」