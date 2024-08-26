立法院副院長江啟臣到場共襄盛舉。（李京昇攝）

立法院副院長江啟臣與台中糕餅公會鼓勵民眾捐熱血。（李京昇攝）

台中捐血中心26日公布新血庫庫存量，目前庫存約6天，離安全庫存7天還差約2000袋血，尤以O型最缺，僅有4天存量。台中市糕餅商業同業公會26日邀集獅子會在豐原慈濟宮廣場，辦理捐血送糕餅活動，希望民眾能踴躍挽袖捐血，募集足夠的血液安全存量。

台中捐血中心主要供給台中、彰化、雲林與南投等4縣市各家醫院需求，每日至少要1800袋血才辦法支應4縣市需求，目前各血型庫存都不足，平均只有6天，除B型達10天，A型、AB型剩下6天，O型最缺僅有4天。

台中捐血中心企畫課長趙春美表示，今年6月中旬後至今幾乎每天都很炎熱，從中午過後熱到下午，影響出門意願，且現在是暑假期間，許多民眾紛紛出國，加上前陣子颱風天影響，連續颱風假，使得血庫直線下滑。

趙春美說，今天適逢周一，各血型庫存會讓各地醫院再領用一波，預計明天上午各血型會再減少2天，上次颱風各縣市都有放假幾日，使得捐血量至少缺4000袋，所以呼籲民眾踴躍捐血，否則血庫將告急。

今天在豐原慈濟宮舉行的捐血活動，立法院副院長江啟臣、市議員陳本添等人到場共襄盛舉。江說，糕餅公會辦理公益捐血活動已有20多年，這幾天聽聞捐血中心血庫鬧血荒，尤其O型最缺乏，因此他特定到場鼓勵民眾踴躍捐血，也感謝糕餅公會熱心公益。

台中市糕餅公會常務監事會召集人紀旭東表示，今天適逢糕餅業祖師爺孔明先師誕辰，因此公會特地號召各界舉辦公益活動，今年準備了上千盒糕餅，以辦理捐血公益的方式來慶祝祖師爺誕辰。