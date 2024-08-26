龜山國小在世界少棒奪下亞軍創15年來佳績，龜山國小校長丁伯強分享，龜山少棒成立於2002年，總教練李政達功不可沒，從草創階段在禮堂鋪帆布灑沙子讓球員練跑壘，到如今傳授球技和品格教育，堪稱球隊靈魂人物，除他之外還有很多幕後推手如慷慨解囊的華歌爾前董座陳國鎮、前鄉長呂學記等，丁伯強說，雖然1分之差飲恨而未能攻頂圓夢，但相信棒球傳奇的新頁會持續進行。

丁伯強說，台灣在1996年高雄復興國小曾在界少棒奪冠，但1997至2002 年退出該項比賽，直到2003年才又重返世界少棒聯盟， 龜山少棒成立於2002年，今年是第4度站上LLB世界少棒的殿堂，2009年曾獲得亞軍，是台灣重返世界少棒聯盟以來最接近世界冠軍的一次，這次再度闖進冠軍賽，距離上次奪冠也已經有28年之久。

丁伯強說，龜山少棒成立於2002年，草創初期的艱辛至目前已成為眾所皆知的少棒強隊，靈魂人物李政達總教練的運籌帷幄功不可沒，他帶領著教練團，除了傳授球員的技術能力及紮實的基礎動作外，品格及生活教育、培養孩子們的榮譽心及責任感等也都是培訓少棒隊的重要內容。

丁伯強提到，草創初期並沒有適合的練習場地，平時都是在學校的籃球場水泥地練習，經常發生孩子們受傷的窘境。為了讓孩子們感受臨場感並兼顧安全，李政達會在學校的大禮堂鋪設帆布與塑膠布並灑滿沙子及水，讓球員們練習跑壘及滑壘。即使在如此艱巨又資源匱乏的情形下，龜山少棒仍屢創佳績，不只在國內大小比賽中嶄露鋒芒 ，更在2009年威廉波特之役一炮而紅，帶著國人的期待重返威廉波特，雖然總冠軍賽最後以3： 6鎩羽而歸，但其奮戰不懈的精神令人動容。

扛著LLB亞軍的招牌，返國後龜山鄉公所將鄉內廢棄的垃圾掩埋場整修為棒球場，行政院體委會也大力補助學校，將籃球場改建為內野棒球場，同時學校也獲贈由廣達文教基金會捐贈的中型巴士，當接送球員比賽、練習之用，之後分別於2012、2023、2024年4度闖進世界少棒的殿堂。

丁伯強也分享一路走來有許多隱身於幕後的推手，包括校友、華歌爾前董事長陳國鎮總是慷慨解囊，前鄉長呂學記2009年奔走募款義賣以補助家長赴美旅費，並促成棒球場整修，近2年也自費陪伴龜山少棒前進威廉波特圓夢。

丁伯強也提到，已退休的桃園縣政府教育局科員羅華齡力推專任運動教練法，讓總教練李政達等人由約聘雇人員或代理教師身分，透過甄選考試成為專任運動教練，待遇、福利等比照公務人員，激勵所有的教練，也成就了桃園市棒球及各單項運動的蓬勃發展，她也常自掏腰包購買點心或烹煮美食為孩子們補充體力及營養，是龜山少棒孩子們口中最親切的羅阿姨。

丁伯強說，相隔15年，龜山少棒在總冠軍賽8局延長賽中以1分之差飲恨而未能攻頂圓夢，但教練和隊員們深信，棒球傳奇的新頁會持續進行，誓言明年威廉波特見。