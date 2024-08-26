搭機通過機場安檢時，旅客被要求將隨身行李、外套、手機等放在托盤上，通過X光儀檢查，近期國外出現稱為「機場托盤美學」的安檢新趨勢，旅客將各種物品拿出來放在托盤上擺拍，再上網分享。這種擺拍潮流令不少網友反感，稱如果是後面旅客，肯定會很憤怒，另外美媒也警告，這種趨勢可能會拉長旅客過安檢的時間，嚴重者甚至導致旅客無法及時登機。

國外出現稱為「機場托盤美學」的安檢新趨勢。

《紐約郵報》（New York Post）報導，近期TikTok、Instagram等社群平台出現與「機場托盤美學」（Airport tray aesthetic）相關的影片及照片，畫面顯示原本其貌不揚的灰色、黑色機場安檢托盤，被民眾精心地擺放各種隨身物品，包括鞋子、包包、帽子、眼鏡護照等，甚至從包包裡拿出不需要特別拿出的物品，為自己的旅行用品精心擺拍，目前TikTok上已經有超過1640萬筆相關資料。

31歲紐約網紅恩里克斯（Chelsea Henriquez）7月底分享一支和閨密們在紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）通過安檢時擺拍拖盤及隨身物品的影片，影片至今已有超過37萬人次觀看。

恩里克斯強調她們沒有在排隊時擺拍，而是通過安檢後，將托盤拿到穿鞋區進行擺拍，完全沒有影響到後面排隊的旅客及安檢人員。

不過《紐約郵報》指出，或許並非所有人都像恩里克斯這樣守規矩及體貼，恐怕還是會有人在排隊人龍中擺盤、拍照，進而影響排隊動線、拉長排隊時間，嚴重者，甚至可能讓部分旅客趕不上飛機。

‘Airport tray aesthetic’ is annoying everyone — and even the TSA is aware of the ‘staged glamour photos’ https://t.co/1aCJgnWXcs pic.twitter.com/mGIfr6U8ff — New York Post (@nypost) August 22, 2024

儘管「機場托盤美學」在網路上蔚為潮流，但是也有不少網友對此相當厭惡，有網友憤怒表示，「如果我被你卡在後面，我會非常憤怒」；也有網友酸：「我們沒時間等那女孩，我遲到了。」

英國《太陽報》（The Sun）也警告，多數機場都禁止旅客在通過安檢時拍照。

事實上美國運輸安全管理局（TSA）也注意到這股潮流，目前美國尚未禁止這類行為，運輸安全管理局表示，只要這些擺拍不會造成延誤或影響到其他旅客，就沒有問題，運輸安全管理局也提醒民眾要留意隨身物品，因為身分證件、護照及任何較輕的物品，通過安檢機時有可能會被掃出托盤。