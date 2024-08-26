民眾黨黨主席、前台北市長柯文哲的妻子陳佩琪，現任台北市立聯合醫院醫師，先前自曝以兒子的名義開設公司，引發爭議。聯醫21日對外宣布，因掌握資料不足而暫緩處理此事，但26日再度發表聲明表示，聯醫對員工家屬無法施加相應約束，因此無權對陳佩琪的行為進行要求或處分，待司法偵查結果出爐再行議定，如無司法調查，將適時依法處理。

陳佩琪目前擔任台北市立聯合醫院和平婦幼院區中正門診部主任，先前在臉書發文提到，由於自己身為公務員，無法擔任公司負責人，因此以兒子的名義設立公司。雖然後來解釋這是為了幫孩子設立公司，但外界仍質疑其行為可能涉及非法開設人頭公司。

今日聯醫再度對外說明，有關外界關切醫師陳佩琪疑似兼職經營商業行為一案，對於員工之眷屬無相應拘束力，不得予要求或處分，鑑於行政調查權有限，爰決議待偵查結果再議，如無司法調查，將適時依法辦理。