記憶體晶片大廠美光積極在台擴產，先前有意買下群創南科4廠及附屬設施，未料被台積電搶親成功，美光只好另尋他處。近日傳出，美光看上友達位於南科的兩座廠，談判價格落在100至200億之間，美光想要藉此提升高頻寬記憶體（HBM）及記憶體先進封裝的產能。

美光原先看上群創去年關閉的南科廠房，不料台積電砸下171.4 億攔胡，財訊報導，美光雖未回應市場傳出與友達接洽的傳聞，但公司提到，台灣是美光生產HBM的主要基地，加上美光規劃在2025年將HBM市占率拉高三倍以上，積極尋覓數個地區擴廠。

事實上，由於HBM的需求龐大，美光啟動全球多個地區的擴廠計畫，除了台灣之外，美國也是擴廠的主要地點，甚至考慮首度在馬來西亞廠區生產HBM，腳步相當積極。

友達是在去年關閉南科兩廠區，主要考量終端需求及長期供需量縮影響，將產能規劃調度集中安排至其他產線，提升公司運作效率，如今將閒置廠房進行資產活化，刺激股價今（26日）上漲將近1%，最高觸及17.50元，群創賣廠及減資題材發酵，今恢復交易後直衝漲停。