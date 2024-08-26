國民黨基隆市議會黨團26日上午召開記者會，痛批民進黨議員在騎樓整平的議題上是為反對而反對，唱衰市政。並直指前朝根本沒做騎樓整平，直到謝國樑執政才陸續完成。民進黨議員則是反譏國民黨團語無倫次，並直指開放騎樓停放機車才是導致政策破產的主因。

基隆市議會國民黨團副書記長曾紀嚴表示，基隆地形特殊，他服務處就常接到民眾反映因為騎樓不平又溼滑而跌倒。他認為，「騎樓整平計畫」推動對基隆來說，是重中之重。但在前朝執政後期，這項政策卻一直沒有推動。

曾紀嚴指出，謝市府上任後，制定了4年期騎樓整平計畫，今年已經完成了第一、二期工程，第三期工程也將於今年度第四季開始施工。從這樣的進度成果，可以看到謝市府的施政效率有多好，相信這樣的成果是大家有目共睹。

議員秦鉦指出，民進黨議員鄭文婷25日就痛批謝市府的騎樓整平計畫，他認為，謝市府上任短短一年半，就已經完成市區許多路段的騎樓整平及路面落差銜接，若綠營持續唱衰謝市府推動市政，恐怕只會讓民眾愈來愈反感及厭惡。

議員連恩典也表示，綠營不去檢討前朝沒有做好的事情，反而謾罵謝市府，這根本就是雙標，也凸顯民進黨就是個「綠能，你不能」的雙標政黨。

對於藍營的抨擊，民進黨籍議員鄭文婷表示，國民黨的議員急了，開始犯健忘症，林右昌主政時期愛三路以及長庚商圈旁邊的安樂路都有騎樓整平的政策執行。

鄭文婷指出，騎樓整平是為了讓行人好行，從來就不是為了讓機車好停。前朝在騎樓整平之後並沒有開放讓機車停在騎樓，可是謝國樑卻是開放讓機車可以停在整平好的騎樓裡，這才是謝國樑騎樓整平政策失敗的最主要原因。

鄭文婷呼籲國民黨的議員不要再盲從，所有的縣市長對於騎樓整平政策都應該一樣的重視，只是不會有縣市首長在騎樓整平好之後開放給機車好停，希望國民黨的議員回歸到理性專業的政策討論，不要只會打嘴炮。