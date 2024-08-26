首度移師台南的2024台灣文博會，26日在大台南會展中心盛大開幕，副總統蕭美琴、文化部長李遠南下開箱參觀。（洪榮志攝）

首度移師台南的2024台灣文博會，26日在大台南會展中心盛大開幕，吸引創紀錄超過570個文創品牌、近700個攤位參展。（洪榮志攝）

首度移師台南的2024台灣文博會，26日在大台南會展中心盛大開幕，吸引創紀錄超過570個文創品牌、近700個攤位參展。（洪榮志攝）

首度移師台南的2024台灣文博會，26日在大台南會展中心盛大開幕，副總統蕭美琴、文化部長李遠南下開箱參觀。（洪榮志攝）

首度移師台南的2024台灣文博會，26日在大台南會展中心盛大開幕，並首度結合商展及文化策展在同一展區，吸引創紀錄超過570個文創品牌、近700個攤位參展。副總統蕭美琴認為，現在只要提到文博會就是台灣文創和文化軟實力的指標，希望國內外人士在觀賞商展時，也能感受到台灣文化議題的深度。

蕭美琴表示，剛剛參觀文博會在市區的「巷仔Niau」展區時，看到結合一些AI等先進技術，塑造更多對歷史的想像，以及對未來的前瞻與展望，讓人非常感動，非常期待在主場館看到許多台灣文化人對歷史的貢獻，甚至用創新來譜出未來，看到未來的自信。

蕭美琴還說，很多人會把台灣產業及民生經濟發展，看作一個人的身體，知識是我們的腦袋；如果這樣看的話，文化就是我們的靈魂，非常感謝文化部與台南市政府合作，讓此次文化博覽會能在台南400這個具有特殊指標的年份來這個地方展出，也看到每一個參展單位，產業效益都一年一年地成長，參展單位也持續增加。

文化部長李遠強調，此次文博會以「寶島百面」為主題，如果用台語講的話就是百分百保證會成功，充滿了信心，寶島百面就這個意思，用華語來講的話，就是百變、會流動的，非常適合形容台灣。

李遠還說，台灣花了很長時間在追尋自己到底是什麼，在他年紀小的時候，想到Made in Taiwan也蠻自卑的，好像是幫人家代工；但經過大家的努力，現在講Made in Taiwan大家會覺得蠻驕傲的，我們終於走出自己的路來了。文博會在台南展出，對全台灣的文化界都是最重要的事情。

文化部表示，今年文博會除全面展示台灣豐富的文化多樣性與創意創新，更要展現「台灣絕對沒問題」的文化自信；尤其多個國內品牌首度異業合作響應，成為文化創意與商業結合創造雙贏的最佳示範。

首次參展的中華郵政攤位，除有可愛的波波鴿IP商品，還可現場照相透過AI製作個人化郵票；一卡通與高人氣IP推出限量發行的「台灣文博會療癒系角色票卡」，更是今年開創的IP異業合作示範商品開發模式；起源於台南市佳里區的手搖飲料品牌迷客夏，聯手新銳插畫家餃貓FAMILY、小油画Little Oil Art、EggyBear蛋塔熊妹，以「珍奶」為主題推出超可愛聯名杯身，運用插畫家們的創作力畫出臺灣手搖飲文化。

首度與品牌商展融合的文化策展，則以「文化細胞」為概念，貫穿會場1、3樓。其中，1樓商展區旁「世代之間」及「價值的追求」等2個展區，由東和鋼鐵的大型鋼鐵架構、源源鋼藝的生活小器，呈現2個鋼鐵產業在世代傳承間走出品牌特色，以及從書桌到街頭，台灣社會持續前進的腳步。至於3樓則以認同、團結、百變風格等3個展區，由3個根基於台南的品牌，呈現台灣土地的踏實、在地與國際的接點。

文化部提醒，文博會商展區於8月26日及27日為專業買家日，歡迎國內外買家登記入場；28日起至9月1日則開放一般民眾入場。