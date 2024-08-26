31歲的大陸男星黃子韜與26歲的旗下藝人徐藝洋秘戀4年，今年7月才在節目上正式公開戀情，事後在社群上更曬出兩人在海邊甜蜜親吻的照片，寫下「願我們永遠是我們」。不過之後進度猶如趕火車一般，才官宣1個月，黃子韜就向徐藝洋求婚。最新播放的節目中，黃子韜單膝下跪，霸總式問了：「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」徐藝洋瞬間落淚，回答「我敢」，點頭答應。

《跟我走吧》原本是一檔旅遊節目，結果猶如黃子韜和徐藝洋的戀綜，兩人公開後變得高調，還不時放閃灑狗糧。而在最後一集時，黃子韜更大手筆的布置出夢幻城堡，周邊環繞一整片粉紅玫瑰花海；而徐藝洋轉身看見舞台那一刻，情緒激動落淚，並與黃子韜相擁在一起，隨後黃子韜牽著徐藝洋走向舞台中央。

黃子韜在節目《跟我走吧》上公開向徐藝洋求婚。（圖／翻攝自微博）

然而，這時的黃子韜已經淚流滿面，他邊哭邊說：「從你走進我生命裡，決定陪著我的時候，我就心裡其實早就已經有了最好的答案。」徐藝洋心疼不已，因為黃子韜幾乎是哭到說不出話來，「我覺得我們從剛見面，到現在這一刻，從我們這段旅程的開始其實就已經注定了，未來你就是陪我走到最後的地步，這一世這一輩子每一天每一個時刻每一個夜，我都想那個人是你」

接著黃子韜拿起一束花，單膝下跪向徐藝洋求婚，霸氣直呼：「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」讓徐藝洋感動大哭：「我敢！」最後兩人甜蜜擁吻。現場藝人親友團們更激動到不行，獻上祝福。事後徐藝洋也在微博寫下，「感恩所有人的陪伴～希望看過的你們也都可以說“我敢”！也都能找到願意“跟你走”“陪你敢”的人們～」

那英等藝人見證黃子韜求婚成功。（圖／跟我走吧官方微博）

其實黃子韜與徐藝洋從2020年就傳出緋聞，但始終不肯承認，傳了整整4年直到今年7月才真正官宣。對此，徐藝洋曾解釋之所以不公開，是因為黃子韜的父親剛過世，黃子韜認為不應該在這個時候公布喜訊，同時也希望兩人關係穩定一點，再給大家一個交代。