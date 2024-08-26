雲林調查官陳文維被控2022年九合一選舉期間，涉嫌教唆在押被告出庭作偽證，栽贓雲林縣長張麗善涉被起訴。國民黨立院黨團今開記者會，批評執政黨果然利用司法介入選舉，要求民進黨政府向國人說明清楚並道歉，還要揪出幕後藏鏡人。

國民黨立委王鴻薇表示，這是如此毛骨悚然、駭人聽聞案件，過去以來，在野黨質疑執政黨利用司法介入、干預選舉，誣陷候選人左右選舉結果，果然，在這次陳文維調查官案中表露無遺。國民黨團要求法務部、調查局踹共，向國人說清楚。

王鴻薇認為，調查官在地方選舉期間，膽敢在約談相關人員時，教唆他們「咬出」、栽贓張麗善候選人賄選，這背後藏鏡人是誰？是誰指示？哪個高人指點？國民黨團肯定司法單位揪出司法敗類的作為，但對於幕後藏鏡人，難道就不用追查？一位調查官就能夠隻手遮天？難道只要辦政敵選舉時的賄選案，無論查辦好壞都會升官？國民黨團絕對會追究到底。

國民黨立委張嘉郡表示，陳文維案絕對不是個案，她提到自身案例，2020年雲林縣元長鄉五塊村村長蔡龍烟，當年九合一大選投票前遭到羈押15天，結果獲得國賠，這代表曾遭到司法人員濫捕、誣陷。蔡龍烟在羈押期間，調查官不斷誘導、恐嚇要求蔡龍烟承認替張嘉郡賄選，就可無罪釋放。蔡龍烟羈押其間，兩名員警還到其村民家中，拿出4000元要求阿嬷和孫子，說是張嘉郡買票賄選。

國民黨立委翁曉玲表示，調查官明明知道沒有賄選事證，竟教唆因案羈押犯嫌做出偽證，這不僅僅是司法之恥，司法人員蒙蔽良知、揣摩上意、為政治服務，對候選人做不實攻擊，調查局必須告訴國人，內部是否有人授意地區調查官如此行事？

翁曉玲認為，陳文維已是資深調查官，若調查局沒有適當懲處，將會帶給新進調查官不良示範，呼籲調查局藉由本案重新樹立起司法與政治間的分際，杜絕司法不當干預選舉情事再發生。