「黑神話：悟空」成績亮眼，在遊戲平台Steam至少銷售1000萬套，更帶動玩家硬體設備升級潮，升級記憶體、顯示卡商機可期，助攻威剛、金士頓、十銓等記憶體模組廠業績表現。

第三季進入消費性電子旺季，關於記憶體價格上，威剛日前法說會提到，DRAM今年合約價向上走沒有改變，NAND合約價格今年第一季相比更為強勁，不過隨著上游產能利用率回升，漲幅預估稍微趨緩；現貨價方面，DRAM價格4月開始價格波動疲弱，七月部分產品價格已止跌回升，回到正向發展，而NAND在今年三月下旬開始走弱，第二季現貨價出現波動，預估在市場庫存去化告一段落後有助持續往上。針對DRAM、NAND FLASH價格後續走勢，預估今年下半年DRAM、NAND價格維持續漲格局，第三季可望雙雙雙位數成長，第四季漲幅NAND則相對縮小，但DRAM維持高個位數成長。

法人也預估，消費性電子需求將溫和回升，後續漲價之持續性關鍵在於其二，大廠產能恢復速度、實質需求明顯回溫。大廠產能恢復速度，影響供給恢復速度，目前發生產能快速恢復機率仍低，尤其是利基型DRAM與NAND；而實質需求回溫狀況，若實質需求(美國資訊設備耐久材消費)有明顯回升，才將帶動DRAM/NAND需求提升。因此，綜觀來看，目前預期今年記憶體漲價幅度將較為平緩，惟須觀察下半年終端需求復甦幅度。