日本偶像經紀公司星達拓娛樂（STARTO，前傑尼斯）旗下人氣男團浪花男子日期驚喜宣布將於年底起舉辦首次亞洲巡迴，台北場將於11月30日、12月1日在台北小巨蛋登場，曾和許光漢合作電影《青春18×2通往有你的旅程》的道枝駿佑表示自己在影片上看過台灣的風景，「真的覺得很美，這次我終於可以去到台灣，非常期待」，並稱想邀請許光漢來欣賞演唱會，「很久沒見面，如果他願意的話，想趁著這個機會敘敘舊」，只可惜對方上週已低調入伍，恐怕無法見面。

本次「＋Alpha」巡迴演唱會融合了華麗的舞台效果，並以凸顯浪花男子的「閃耀」為主題，融合音樂劇風格，序曲和演出中也大量使用了古典樂元素與最新的影像技術，為歌迷打造既古典又創新的視覺饗宴。目前日本場次正如火如荼進行中，即將登場的亞洲巡迴內容，會以此為基調來調和出什麼樣的變奏，讓大家相當期待。7名成員大橋和也、藤原丈一郎、西畑大吾、大西流星、高橋恭平、道枝駿佑、長尾謙杜也在亞洲巡迴宣布當天、結束橫濱場演出後，在後台接受海外媒體訪問。

浪花男子首度來台開唱，就一舉登場台北小巨蛋。（大鴻藝術、超級圓頂提供）

今年因為工作已來台3次的藤原丈一郎自封為「台北擔當」，他難忘九份的風景與美食，並稱一定要帶成員們去逛夜市，身為棒球迷的他，表示自己最喜歡的台灣棒球選手是陽岱鋼，還知道陽家兄弟都有在日本打棒球。此外，他和同公司Travis Japan成員七五三掛龍也曾一同來台錄製節目時，直呼台灣人的親切及溫暖讓他留下了美好的回憶，「店家很熱情，我們只是買個小東西，就塞給我們一大袋」，他跟大西流星私下旅遊時也在機場被認出來，對方也相當熱情地用日文打招呼。

至於年底來台灣開唱時是否會準備什麼特別的驚喜？藤原丈一郎笑說「既然是驚喜，那就不能說出來啦」，接下來會開始思考讓台灣Nani-Fam（官方粉絲名）會開心的內容，高喊：「我們會繼續努力將最精彩的演出帶給台灣歌迷，也請大家一定要來喔！」還不忘秀了「好吃」的中文，其他西畑大吾與長尾謙杜也直呼想品嚐道地的小籠包，隊長大橋和也則稱：「日本演唱會也常常看到來自台灣的歌迷，這次換我們去見大家了，真的非常開心，希望讓大家感到幸福，到時候要嗨一點喔！」

浪花男子「Naniwa Danshi ASIA TOUR 2024＋2025 '＋Alpha'」亞巡台北場將於11月30日（六）、12月1日（日）於台北小巨蛋連唱2天，票價分為新台幣4880元、2880元、800元3種，主辦單位也採用實名抽選，分為四階段銷售，優先開放給持有台灣身份證與台灣居留證者的歌迷抽選。

首先為台灣在住抽選，9月2日至4日開放持有台灣身份證與台灣居留證者登記，將於9月9日（一）中午後陸續通知抽選結果；接著9月12日至14日為全球抽選，開放持有台灣身份證與居留證但前次未中選的歌迷以及海外歌迷登記，並於9月16日（一）中午後通知結果；兩次一般抽選後，會進入第三階段的敗部復活抽選，9月19日至21日每天下午15點起，將針對前兩次為中選歌迷陸續成立待繳費訂單及以EMAIL、簡訊通知，預計於當日晚間6點前全數通知完畢；復活抽選時間截止後仍有零星票券，則進入第四階段，統一於10月5日（六）中午12點於Ticket Plus遠大售票系統銷售。

更多演出詳情請鎖定主辦單位超級圓頂SUPER DOME與大鴻藝術BIG ART官方臉書以及IG專頁。