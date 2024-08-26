1名家長在臉書社群「幼兒園大小事」PO文，指稱就讀中班的兒子在幼兒園受到不當管教。（翻攝自臉書社群「幼兒園大小事」）

1名家長在臉書社群「幼兒園大小事」PO文，指稱就讀中班的兒子在幼兒園受到不當管教。（翻攝自臉書社群「幼兒園大小事」）

台中再傳幼兒園爆不當管教情事！1名4歲男童8月到太平1幼兒園上課，因導師向家長抱怨孩子戶外活動不願歸隊，進而調閱監視器，訝然發現孩子被老師從樓梯上往下拉，太平警分局證實19日受理報案，已朝傷害罪偵辦，並通報為兒少保護案件，全案將依法移送台中地檢署偵辦。

1名家長在臉書社群「幼兒園大小事」PO文，指兒子今年8月才到幼兒園就讀中班，8月15日接兒子下課，摸到兒子尿褲子，即找班上有20年資歷的班導詢問，班導解釋是小朋友反應要上廁所，但當時正在準備班級點心，因而請小朋友等一下…。

該名導師隨後突然說，「今天他讓我氣到不行，上午戶外活動要結束時，他不願意歸隊…，我當著大家的面拉著他手去遊樂設施說，你耽誤我半小時，大家都在等你，你還要玩？」

家長覺得導師反應異常，因而調閱監視錄影，觀看後發現資深班導將他兒子從樓梯上往下拉，整個人快速轉了90度往後仰，隨後即聽到小朋友大聲哭喊「我不要、我不要！」因小朋友在樓梯摔倒拖行都因角度看不到，家長生氣難過質問園長，但都只是簡單帶過、消極推拖。

太平警分局太平派出所所長莊念遠表示，該案發生在8月15日，家長懷疑就讀幼兒園中班的兒子在園內戶外活動中，疑似遭到班級導師不當管教，家長事後向幼兒園認為反映，認為園方態度消極，經雙方協調未果，在19日晚間家長也持醫院診斷證明向太平分局太平派出所報案。

台中市教育局表示接獲投訴後立即處辦，已於8月20日召開審查小組開會決議受理，要求園方提供監視器畫面加速釐清，由於園方目前僅提供部分畫面並聲稱另有部分監視設備損毀，教育局對此將更加審慎查辦，除將畫面提供調查小組加速調查中，也將盡其所能釐清全盤真相，若查獲違法或規避調查，一定嚴懲嚴辦，絕不寬貸。

莊念遠強調，警方已依傷害罪受理在案，並通報為兒少保護案件，全案將釐清相關事證後，依法移送台中地檢署偵辦；目前本案已進入司法程序，靜待調查結果，也呼籲民眾切勿有不理性的舉動。