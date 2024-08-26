一名男子近日搭星宇航空商務艙從日本大阪返台，卻發生飛機餐短少的狀況，空服員問他是否接受「員工餐」，讓他超級無奈，事後將員工餐照PO上網，激起網友討論，許多人讚餐點看起來更豪華，男子事後也在留言處說，有空廚指他的飛機餐疑似是機長餐。

原PO上周六（24日）於臉書社團《星宇航空 討論區 STARLUX Airlines》指出，這次到日本大阪，回程買星宇航空商務艙返台，因商務艙飛機餐短少，空服員問他是否接受機組員的「員工餐」，他雖然接受，但花商務艙的錢沒有得到應有的服務，讓他感到不滿。

原PO拿到機組員的員工餐。（圖／翻攝自星宇航空 討論區 STARLUX Airlines）

原PO表示，下機時空服員多準備禮物給他，不斷說「不好意思，會再跟公司反應」，讓他搖頭「星宇航空真的還要再加油！」

圖文曝光後，一票人認為少一份商務艙餐點是嚴重錯誤，但也有人看照片直呼餐點看起來很可口、更豪華，原PO事後也在留言處說，「有空廚說我那份好像是機長餐！特別的感覺哈。」