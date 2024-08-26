墾丁近年觀光業崩壞，多數人指出關鍵在於物價太貴，到當地旅遊根本被店家當「盤子」。百萬YouTuber「儒哥」日前到當地旅遊，在墾丁大街買6片烤櫛瓜竟要100元，店家事後慘遭炎上。而有著演藝圈「最美雙胞胎」封號的佩佩，近來帶女兒到當地旅行，眼見海邊幾乎都沒有人，讓她直呼相當訝異。

佩佩在臉書分享去墾丁遊玩的影片，只見母女倆在海邊玩得不亦樂乎，她表示不知道是否疫情解封後，所有人都出國旅行，即便暑假期間，墾丁沒有想像中人擠人、到處要排隊的情況，連飯店在出發當天凌晨才預定都來的及，接著分享心得：「想吃的美食、夢想中的住宿⋯通通都解鎖了！旅行費算起來也很便宜，這次海邊幾乎沒有人」、「晚上去酒吧，整間也很像自己的包廂，還有駐唱歌手演唱給我們聽」，直呼：「真的很愜意」。

佩佩表示墾丁海邊幾乎不見人潮。（圖／雙胞胎佩佩 韓式婚紗女王 臉書）

佩佩透露在墾丁住的是知名飯店，面海房價格8000元，另一間則是蔡依林拍攝《Stars Align》MV的飯店，採摩洛哥式風格，一晚約3000元。用餐部分，除了朝聖網友推薦的小吃，還到大倉庫改建的酒吧用餐，單點費用落在200-300元不等。而最讓人詬病的墾丁大街，生魚片一盤只要100元，而且肉多肥美，讓她大讚還是有便宜的店家。此外，餵梅花鹿及水豚君的門票也才200元，整體費用看似不貴，不過她表示從北部下來，搭高鐵再換車也得耗費5小時以上，是否前往還得自行斟酌。

佩佩表示PO完影片才發現墾丁再度爆出物價昂貴的新聞，不過自己運氣較好未踩到雷，但還是提醒遊客：「大家買東西自己睜大眼睛，不然可能也會有不好的體驗喔！」對此，對網友也分享心得：「墾丁大街上的東西是比較貴沒錯，但是可以去恆春街上買啊！恆春街上價錢很一般喔」、「上個月有去，真的沒啥人，不過去後壁湖吃海產卻還得排隊」、「還是出國比較理想，墾丁是有錢人的天堂」、「花這時間金錢不如去沖繩」。