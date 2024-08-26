嘉義市消防局今（26日）接獲報案，指一處出套房有人遭玻璃割傷，救護人員到場時，男子右手肘動脈遭割斷，地上有大片血跡，已明顯死亡，一度外傳是凶殺案，經警方初步調查，已排除有他殺嫌疑。

據了解，死者為年約28歲侯姓男子，今天清晨1點多，出租套房承租人曾男向警方表示，他當時並不在家中，是接獲年約22歲黃姓男子透過微信告知，死者遭玻璃割傷在家血流不止，他返家後看見死者躺在床上，在床上、地板、客廳等有大片血跡，且落地窗破損，當時侯男已無反應、無意識。

不久消防救護人員到場，發現死者明顯死亡，右手手肘內側有大面積傷口，右手大動脈也被割破，疑似失血過多致死，全案已依法報請刑事相驗，而警方從現場跡證研判，初步排除是他殺案。

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