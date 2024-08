一年一度的BTC會議今登場,行政院長卓榮泰、國科會主委吳誠文、經濟部長郭智輝、衛福部長邱泰源、總統府資政沈榮津等政要出席大會開幕式活動,林百里則以「智慧健康的新思維」發表特別演講。

廣達近年結合最新的AI技術,推出各種醫療應用,例如打造AI整合運算平台「QOCA醫療照護平台」涵蓋AI醫療雲平台、AI遠距醫療平台、AI健康照護平台3大應用,藉AI結合企業雲端服務,提供數據監測與分析。

林百里坦言,智慧醫療的收入與支出是非常不平衡的,不過他將秉持烏龜精神,堅持到底,希望透過智慧醫療達到「適當、適時、適地、全民、全齡(right care, right time, right place for anyone at any age)」的理想。

面對AI研發浪潮進展神速,林百里表示,2019年推出的QOCA1.0是建立在機器學習與深度學習技術之上,如今2.0則利用大型語言模型(LLM)與大型多模態模型(LMM)運算平台,技術比前者難很多,機器和研發成本也貴很多,「我在這邊替醫院、醫療中心請命,是不是多撥一點(科技預算)來開發、建AI應用,請主委幫幫忙」。

對於各式潛在應用,林百里舉例,希望打造「AI強韌醫療照護平台」以及「強韌AI遠距醫療平台」,當面臨地震、颱風、粉塵爆炸產生大量傷患時,可藉該平台辨識患者傷勢,並進行初步的檢測,接著判斷要送到哪家醫院去,利用哪家醫院的醫療資源對該名傷患最好,「大量傷患是要搶時間的,IT能夠解決這個問題」。

林百里並謙稱,盼盡一份工程師的責任,「我們還會堅持下去,做了5年,現在已經講好再做5年」,屆時他就80歲了,再看看身體狀況怎麼樣。