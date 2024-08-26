一年一度的BTC會議今登場，行政院長卓榮泰、國科會主委吳誠文、經濟部長郭智輝、衛福部長邱泰源、總統府資政沈榮津等政要出席大會開幕式活動，林百里則以「智慧健康的新思維」發表特別演講。

廣達近年結合最新的AI技術，推出各種醫療應用，例如打造AI整合運算平台「QOCA醫療照護平台」涵蓋AI醫療雲平台、AI遠距醫療平台、AI健康照護平台3大應用，藉AI結合企業雲端服務，提供數據監測與分析。

林百里坦言，智慧醫療的收入與支出是非常不平衡的，不過他將秉持烏龜精神，堅持到底，希望透過智慧醫療達到「適當、適時、適地、全民、全齡（right care, right time, right place for anyone at any age）」的理想。

面對AI研發浪潮進展神速，林百里表示，2019年推出的QOCA1.0是建立在機器學習與深度學習技術之上，如今2.0則利用大型語言模型（LLM）與大型多模態模型（LMM）運算平台，技術比前者難很多，機器和研發成本也貴很多，「我在這邊替醫院、醫療中心請命，是不是多撥一點（科技預算）來開發、建AI應用，請主委幫幫忙」。

對於各式潛在應用，林百里舉例，希望打造「AI強韌醫療照護平台」以及「強韌AI遠距醫療平台」，當面臨地震、颱風、粉塵爆炸產生大量傷患時，可藉該平台辨識患者傷勢，並進行初步的檢測，接著判斷要送到哪家醫院去，利用哪家醫院的醫療資源對該名傷患最好，「大量傷患是要搶時間的，IT能夠解決這個問題」。

林百里並謙稱，盼盡一份工程師的責任，「我們還會堅持下去，做了5年，現在已經講好再做5年」，屆時他就80歲了，再看看身體狀況怎麼樣。