台鐵竹南火車站昨（25）日晚間出現1名男子，隨身攜帶蝴蝶刀甩刀亂揮，恐怖行徑嚇得民眾趕緊報案；鐵路警察局台中分局26日表示，年約32歲陳姓男子持刀進入車站，疑似心情不佳甩刀揮舞，警方到場持電擊槍喝令陳放下刀械，陳依指令行事，全案依《社會秩序維護法》第63條帶返所偵辦。

1位網友25日在社群網站「Threads」上PO出男子甩刀的影片並分享，她載男友前往竹南火車站搭車時，忽然發現身旁有人在甩刀亂揮並往火車站走去，嚇得趕緊報案，擔心直呼「萬一沒人發現，他上火車，會不會亂砍人後果真的不敢想..」驚悚經歷也讓網友紛紛感謝她勇敢報警。

鐵路警察台中分局26日指出，警方25日晚間9時44分許獲報，苗栗竹南車站西出口廣場有一名男子持刀揮舞，請求警方處理。分局竹南所長率員警到場發現，年約32歲陳姓男子進入車站、持有刀械，立即持電擊槍並喝令陳男放下刀械，陳聽聞後即依指令放下刀械，警方立即予以查扣刀械，進行管束。

據悉，陳男疑似因心情不佳才持刀胡亂揮舞。警方表示，陳男無正當理由攜帶刀械，且為預防他人生命、身體之危險發生，全案依《社會秩序維護法》第63條帶返所偵辦。

鐵路警察局台中分局呼籲，無正當理由勿攜帶具有殺傷力之器械、化學製劑或其他危險物品，警方將持續加強維護站車秩序，如有發現可疑或不法情事，請即向警察機關舉報，以利查緝，共同維護社會安全。