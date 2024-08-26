雲林縣政府為連結虎尾鎮市區與高鐵特定區，向中央爭取經費與自籌共4億3000餘萬元拓寬芒果大道，完工後可串聯虎尾科技大學、建國眷村、布袋戲傳習中心、台大醫院虎尾分院等，26日舉辦施工觀摩，除提升施工品質，也希望趕在明年1月春節前完工，紓緩市區車流、縮短至高鐵特定區時間，加速虎尾雙都心的連結。

為提升雲林縣內廠商施工品質及能力，並加快公共建設興建速度，縣政府交通工務局26日邀集各鄉鎮公所、設計監造廠商、施工廠商等，於虎尾鎮芒果大道（雲92-1線）辦理拓寬工程施工觀摩，針對透水鋪面、道路緣石、鋼承鈑等技術進行交流，縣長張麗善率工程團隊出席，展現對公共工程品質的重視。

張麗善表示，雲林縣政府積極改善公共工程環境，提出「行政程序化繁為簡，招標透明公開、嚴格要求施工品質」，絕對不能偷工減料，若發現不法絕不寬容，一律移送法辦。並要求縣府團隊不接受招待、收賄，嚴格控管工程進度，不拖延工程款等，就是希望公共工程廠商有安心的作業環境。

縣交通工務局長汪令堯說明，芒果大道拓寬工程，將配合虎尾鎮都市及整體軸帶發展，連結虎尾科技大學、建國眷村、布袋戲傳習中心、台大醫院虎尾分院、雲林地檢署與地方法院等，全長1.526公里，寬30公尺，中間約12公尺規畫人行暨自行車道，再向兩旁延伸快車道及混合車道，希望能趕在農曆年前完工。

汪令堯指出，芒果大道拓寬工程分為既有道路拓寬及新闢道路，沿途保留既有芒果樹118株，並由空軍基地移植37株，藉由本工程整合「文化提升」、「交通連結」、「產業創新」3種面向發展願景，打造地方特色景點。