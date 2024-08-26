2024高雄電影節將於10月12日至10月27日登場，本屆特別企劃各單元的「雄影大來賓」到高雄與觀眾同樂。首先由3度問鼎金鐘視后的女星林予晞擔任國際短片競賽「短片大來賓」；作家、獨立出版人陳夏民擔任「XR大來賓」；人氣BL單元耽美主義「耽美大來賓」找來張豐豪、涂善存；最後「高雄拍大來賓」請到本土天團玖壹壹成員春風。

春風從歌手跨界演員獲得不少好評，更憑電影《請問，還有哪裡需要加強》入圍金馬獎最佳新演員。這次他在高雄拍新作品《所有人都在死》化身瓦斯行老闆「阿南」，雖然是1個滿懷心事的角色，不過卻為了癌末妻子赴湯蹈火，展現深情的一面。

春風表示阿南這角色和《請問，還有哪裡需要加強》的角色相差甚遠，但觀眾可以期待他陰鬱認真、鋌而走險的模樣。身為本屆雄影大來賓之一，他也對年度主題「青春」下註解：「青春就是你老了就知道了。」跨界演戲一鳴驚人的他目前對戲劇之路沒特別規劃，一切如同他的個性率性活在當下。

林予晞則擔任雄影國際短片競賽「短片大來賓」。（雄影提供）

林予晞則認為：「青春是無法被定義的篇章，而且總是未完待續。」她今年不只是大來賓，更是短片競賽的複選評審之一，身負重責大任的她敬業將所有作品看完不喊累，直呼看到很多優秀的作品，是很有趣的經驗。