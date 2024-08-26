美國民主黨總統候選人賀錦麗的競選團隊25日表示，在1個多月內就募得5億4000萬美元（約新台幣172億元），「刷新選舉史紀錄」。

據法廣援引法新社報導，在現任總統拜登宣布退選並表態支持賀錦麗後，賀錦麗展開競選活動，自當時起一共募得驚人的5億4000萬美元。現在距離11月5日投票日進入倒數10周，賀錦麗與共和黨對手、前總統川普將展開最後衝刺。9月10日的電視辯論將是一場硬仗。

賀錦麗的競選經理狄倫（Jen O'Malley Dillon）發布的一份備忘錄稱，籌集的5.4億美元，包括民主黨全國代表大會期間收到的8200萬美元，這表明民主黨對她的候選資格充滿熱情。

據聯邦選舉委員會的數據，賀錦麗競選團隊 7月的競選資金，是其共和黨競爭對手川普的4倍。這對民主黨來說是向前邁出的重要一步，因為總統候選人提供的資金非常重要。

賀錦麗宣布將取代拜登競選白宮後，當時捐款如潮水般湧來。上個月，2.04億美元已存入民主黨競選賬戶。截至7月，賀錦麗和川普的捐款總額分別為2.2億美元和1.51億美元。

賀錦麗的競選資金總額，包括拜登仍在競選總統時籌集的資金。現任總統將其資金轉移給他的繼任者，然而這並不能否認候選人在短時間內成功籌集到巨額資金的事實。據選舉委員會的紀錄，在她競選的頭3天裡，這位民主黨人收到超過6000萬美元的捐款。

在支出方面，民主黨也獲勝。自2023年初以來，拜登／賀錦麗團隊已花費3.3億美元。川普團隊迄今為止更加節儉，同期支出為1.17億美元。

美國總統選舉候選人提供的資金是相當可觀的。除其他外，它們還用於廣告牌、電視或社交媒體廣告，以及其他吸引選民的方式。因此，總統候選人在競選活動中投入數百萬美元。據英國《金融時報》報導，美國當前的競選可能是有史以來最昂貴的一次。

現在最大的問題之一，是在大選前的最後幾個月裡，川普將如何為他的競選賬戶提供資金。儘管這位前總統已收到億萬富翁的大量捐款，但目前這些似乎還不足以對抗賀錦麗。